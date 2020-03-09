İbrahim Üzülmez'in İstanbulspor Maçı Sonrası Açıklamaları Bursaspor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, hiç beklemedikleri şekilde bir puan kaybettiklerini belirterek, “Biz hiçbir zaman ilk 2 hedefimizden kopmadık. Gönül kazanmak isterdi ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, hiç beklemedikleri şekilde bir puan kaybettiklerini belirterek, "Biz hiçbir zaman ilk 2 hedefimizden kopmadık. Gönül kazanmak isterdi ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz" dedi. Kaynak: Dugout