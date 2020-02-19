İbrahim Üzülmez'in Erzurumspor Maçı Öncesi Açıklamaları
Süper Lig'in 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.
19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:20
Süper Lig'in 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1. Lig'in 23. haftasında oynayacakları BB Erzurumspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cezaları nedeniyle forma giyemeyecek futbolcularının yerini doldurabileceklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Oyun içinde bir mevkide sürprizler olabilir." dedi.
Kaynak: Dugout
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