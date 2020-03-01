İbrahim Üzülmez: "İlk 2 iddiasını zora soktuk"

01.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:57

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Ümraniyespor karşısında aldıkları 1-1'lik beraberlik ile ilk 2 iddialarını zora soktuklarını belirtti. Üzülmez, dördüncü hakemlerin egolu davranışlarını bırakması gerektiğini söyledi.



TFF 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 1-1 beraber kaldı. Maçın ardından Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üzülmez, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini aktararak, "İyi başladığımız bir maçta golü bulduk. İlk 20 dakika saha içerisinde oyunumuzu ortaya koyduk. Seleznov'un bir pozisyonu var ki hakem belki penaltı verse oyun farklı yerlere gidebilirdi. İkinci yarıdaki oyununun eleştirisini yapacağız. Özdamar da bu maçı izlesin, kritik yapsın o pozisyona penaltı ve kırmızı kart vermezsen biz bu maçlar nasıl kazanacağız. Vermesi gereken sarı kartları vermedi. İkinci yarı zihinsel anlamda sıkıntılarımız vardı. Eleştirilerimizi yapmamız gerekiyor. Oyunun sonunu getiremiyoruz. İlk 25 dakika doğruları yaptık ama ikinci yarı düşündüklerimizi ortaya koyamadık. 3 günde bir maç oynarsan ve takımın yaş ortalaması da 29 olursa böyle oluyor. Erkan Özdamar gibi hakemlerin dikkatli olması gerekiyor. Dördüncü hakemler egoyu bıraksınlar bir tavırları var sanki şampiyonlar ligi maçı yönetiyorlar. Bir şey anlatacağız yüzümüze bakmıyorlar. Ben kimseyi küçümsemem kendimi de küçümsetmem" şeklinde konuştu.



"İlk 2 iddiasını zora soktuk"



Üzülmez, Süper Lig yarışından uzaklaşmadıklarını vurgulayarak, "İlk 2 iddiasını Erzurumspor'un da kazanmasıyla zora soktuk. Dengeler değişebilir. Önemli olan 2-3 haftalık seri yakalamak. Bu yarıştan uzaklaştığımız söyleyemem. Oyuncuların da üstüne düşenleri yapması lazım. Teknik adam olarak bu kadar şanssızlığı bu 3-4 hafta içerisinde yaşıyorum. Bu bizim şanssızlığımız. Shehu'nun pozisyonu sarı kart ile geçiştirilebilirdi. Topu koruma içgüdüsü ile yapılmış bir hareketti" diye konuştu.



"Hakemlerin bir vücut dilleri var ki"



Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar'ın iyi niyetli bir yönetim sergilemediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:



"Bugün hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben kart görmedim ama hakem maçtan sonra 'gelme hocam kart gösteririm' diyor. Üç sarı kartım olduğunu da biliyor. Belki teşekkür edeceğim. Gittim teşekkür ettim ve ilginç şekilde bakıyor. Enteresan hakemler var. Hiçbir zaman hakemlerle ön yargı içinde olmadım. Hakemlerin de bir vücut dilleri var ki dünyayı kendileri kurtarmış sanki."



İbrahim Üzülmez, maç sonu tribünden kendisine söylenenler üzerine tartışma yaşandığını aktardı. Deneyimli teknik adam, sakatlığı bulunan Serdar Özkan'ın durumunun iç açıcı olmadığını ve sakatlık durumunun beklenenden daha uzun süreceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA