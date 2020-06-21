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İbrahim Üzülmez: "İki takımın da pozisyonunun olmadığı, golü atanın kazınacağı maçtı"

- İbrahim Üzülmez: "İki takımın da pozisyonunun olmadığı, golü atanın kazınacağı maçtı" Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Futbolun içerisinde hep başarı yoktur, bazen dikenli yollar vardır" "Camianın bu futbol ve mücadeleyi hak etmediklerini düşünüyorum" TFF 1. Lig'in 29.

21.06.2020 03:30 | Son Güncelleme: 21.06.2020 03:35

- İbrahim Üzülmez: "İki takımın da pozisyonunun olmadığı, golü atanın kazınacağı maçtı"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez:

"Futbolun içerisinde hep başarı yoktur, bazen dikenli yollar vardır"

"Camianın bu futbol ve mücadeleyi hak etmediklerini düşünüyorum"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, "İki takımın da pozisyonunun olmadığı, golü atanın kazınacağı maçtı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Üzüntülüyüz, kazanmak istediğimiz bir müsabakaydı. Özellikle pandemiden sonra takım olarak iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Açıkçası bugün oynadığımız oyunla hayal kırklığına uğradık. İki takımın da pozisyonunun olmadığı, golü atanın kazınacağı maçtı. Rakibimiz attı ve kazandı. Üzüldüğüm noktalardan birisi, ne olursa olsun Bursaspor şampiyonluğa oynayan hedefi olan bir camia. Bursaspor formasını ve armasını taşıyan her futbolcunun daha fazla gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki burada bizler de özeleştirimizi yapacağız. Ama oyuncu grubunun da özeleştiri yapması lazım. Pandeminden sonraki bu yeni başlangıçta kazanan takım kimliği içeresinde olmak istiyorduk. Fakat oyun içerisine baktığımızda o görüntüden çok uzak bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla pozisyon üretemedik" ifadelerini kullandı.

"Futbolun içerisinde hep başarı yoktur. Bazen dikenli yollar vardır"

Kendisinin oyunculara saygı duyduğunu fakat oyuncularında şapkayı önüne koyması gerektiğinin altını çizen İbrahim Üzülmez, "Beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular var. Maçın geneline baktığınızda saha içerisinde beklenti içerisinde olduğumuz oyuncuların kendi performanslarının çok uzağında olduğunu gördük. Bu bizi üzdü açıkçası. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Kalan 5 haftada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız Hep diyoruz, futbolun içerisinde isimler önemlidir. Oyuncunun geçmişi önemlidir. Mevcut şartlarda maçlarda göstereceğiniz performans çok daha önemlidir. Ben oyuncularıma saygı duyuyorum. Ama onlarında şapkayı önüne koyup 'Ben bugün ne mücadele ortaya koydum? Nasıl bir futbol ortaya koydum? Ben neler yaptım?' düşüncesini ve anlayışını da tartışması gerekiyor. Futbolun içerisinde hep başarı yoktur. Bazen dikenli yollar vardır. Bizde şampiyonluğa dikenli yollardan gitmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Camianın bu futbol ve mücadeleyi hak etmediklerini düşünüyorum"

Taraftar ve camia adına üzüntülü olduğunu ifade eden Üzülmez, "Bugünkü müsabakada rakibimiz de iyi kapandı. Bize çok fazla pozisyon vermedi. Tek hatamızda yediğimiz gol ile maçı kaybettik. Taraftarımız ve Bursaspor camiası adına üzüntülüyüz. Onlar sezon başından itibaren bize destek vermeye çalıyorlar. En azından bu futbol ve mücadeleyi hak etmediklerini düşünüyorum. Eleştiri olacaktır. Bizlerde eleştirileceğiz Ama oyuncularında kendilerini sorgulamaları gerekiyor" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İbrahim Üzülmez: 'İki takımın da pozisyonunun olmadığı, golü atanın kazınacağı maçtı'

Kaynak: İHA

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