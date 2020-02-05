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İbrahim Üzülmez: Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçından dersler çıkaracaklarını belirterek, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istediklerini söyledi.

05.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:19

Bursaspor Teknik Direktörü , Eskişehirspor maçından dersler çıkaracaklarını belirterek, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istediklerini söyledi.

Kaynak: Dugout

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