İbrahim Üzülmez: Eskişehirspor maçından dersler çıkaracağız
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçından dersler çıkaracaklarını belirterek, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istediklerini söyledi.
05.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:19
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Eskişehirspor maçından dersler çıkaracaklarını belirterek, Osmanlıspor maçıyla birlikte iyi bir çıkış sergilemek istediklerini söyledi.
Kaynak: Dugout
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