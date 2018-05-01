Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'e 2 Yıllık Teklif Yapacak
Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek.
Sezona kötü başlayan Çaykur Rizespor'da 8. hafta koltuğu devralan İbrahim Üzülmez ve ekibi, Karadeniz ekibini 1 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e taşımayı başardı.
Yeşil-Mavililer'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adamın geleceği ile ilgili karar da verildi. Buna göre başkan Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu başarılı teknik adamla yoluna devam edecek. Üzülmez'e kupa ödülü olarak 2 yıllık yeni bir kontrat önerilecek.
YILLIK 250 BİN EUROYA ÇALIŞIYOR
Rizespor'da bu sezon 250 bin euroya çalışan Üzülmez'e ücretinde ciddi bir iyileştirme yapılacağı bildirildi. Fanatik'in haberine göre Üzülmez ve ekibi de Rize'yle yola devam etmeye son derece sıcak bakıyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (22)
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AfkurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sıkeyle dustuk,bılegımızın hakkıyla cıktık.yapılanları unutmayacagız sıkecı trabzonspor !!!Cevap Yaz 12 4 Yayından KaldırBZZTT: kerem sen ne diyosun lan Allah ın hamsi kafası delikanlıysan karşımda söyle bu laflarıYayından KaldırKEREM61: son maçta size bilerek maçı bırakmadığımız için mi böyle konuşaysun? Rizelilerden harbi adam çıkmıyor yav!3 2 Yayından Kaldır
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Rizeli kardeslerim trabzonla olan bir gerginlik var fakat şikebahcelilerin oyununa gelmeyin.fenev trabzondan intikam almak için sizi kişkırtacaktır.şikebahçenin oyununa gelmeyin.Cevap Yaz 7 20 Yayından Kaldır