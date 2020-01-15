İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması

15.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:19

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.