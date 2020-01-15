İbrahim Üzülmez'den transfer açıklaması
TFF 1’inci Lig’in 18’inci haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam ederken, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.
15.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:19
TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında 19 Ocak Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout
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