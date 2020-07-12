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İbrahim Üzülmez: "Ante'nin takım kaptanı olarak söylediğine Rodrigues'in uyması gerekiyordu"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray galibiyetinin ardından Rodrigues ile Ante kavgasıyla ilgili olarak, "Ante'nin takım kaptanı olarak söylediğine Rodrigues'in uyması gerekiyordu" dedi.

İbrahim Üzülmez:
12.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:35

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray galibiyetinin ardından Rodrigues ile Ante kavgasıyla ilgili olarak, "Ante'nin takım kaptanı olarak söylediğine Rodrigues'in uyması gerekiyordu" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, bulundukları konum itibari ile kolay bir maç olmayacağını bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sonuçta, Galatasaray son haftalarda istenilen performansı ortaya koyamasa da kaliteli oyunculara sahip. Saha içerisinde her zaman kazanmaya oynayan bir takıma karşı oynadık. Geçen hafta Alanyaspor maçında 4-1 kaybetmesine rağmen ilk yarıda 5-6 tane net gol pozisyonuna giren bir Galatasaray takımı vardı. Bugün beni sevindiren taraf, bu kadar yetenekli bir takıma karşı 90 dakika boyunca çok fazla pozisyon vermeden kazandığımız bir maç. Bu açıdan ve oyuncularım adına mutluyum. Bulunduğumuz konum itibari ile biraz stresli dönemler yaşıyoruz. Bu haftalar kolay haftalar değil, oyuncuları son haftaya kadar bu yarışın içerisinde tutmak, oynadığınız maçlarda puan ya da puanlar almak kolay olmuyor. Ama biz sonuna kadar bu mücadeleyi götüreceğimizi oyuncularımızla konuştuk."

"Oyuncularım bugün olağanüstü mücadele verdi"

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Üzülmez, "Bugün olağanüstü mücadele verdiler. Kanatları iyi kullanan bir takıma karşı çok fazla pozisyon vermedik, merkezi de iyi kapattık. Yani 90 dakika boyunca 1 ya da 2 tane karambol dediğimiz pozisyon haricinde rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum, ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Biz geldiğimiz günden itibaren Trabzon deplasmanında da çok önemli bir mücadele ortaya koyduk. O maçı da kazanabilirdik, 10 kişi kaldık. Sadece 63 dakika 0-0 gittiğimiz Alanya maçında kaçırdığımız penaltıdan sonra 4-1 kaybettiğimiz skor bizi üzdü. Bugün de Galatasaray maçında önemli 3 puan, kalan 2 hafta da bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Her zaman güçlü olan kazanmaz, ama inananlar kazanır. Bugün inanan bir oyuncu grubum vardı. Bundan dolayı mutluyum. Kolay maçlar oynamıyoruz, işimiz de kolay değil. İnşallah kalan 2 haftada üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Fatih Terim ile bir tartışmam olmadı"

Maç esnasında Fatih Terim ile aralarında bir tartışma olup olmadığı konusuna değinen Üzülmez, "Fatih Terim ile bir tartışmam olmadı. Kimse Fatih hocanın kalitesini sorgulayamaz. Şu an da istenilen performansı ortaya koyamıyor ama hem yurt dışında hem yurt içinde büyük başarılara imza attı" dedi.

Maç öncesinde takım kaptanı Ante Kulusic'e yumruk atan Rodrigues'in durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Üzülmez, "Sadece Ante ile değil takım arkadaşlarıyla sıkıntısı var. İyi bir oyuncu, Ankaragücü'yle de iyi maçlar çıkardığı oldu. Ama şunu belirtmek lazım, camialar burada önemlidir. Oyuncunun yapması gerekenler, ortaya koyması gerekenler var. Asıl olan camialardır. Tabi ki oyun içerisinde, saha dışarısında yapılması gerekenler var. Disipline uymak gerekiyor. Ankaragücü takımının kaptanlarından birisi, Ante'nin takım kaptanı olarak söylediğine Rodrigues'in uyması gerekiyordu. Uymadığı zamanda iki oyuncu da birbirine çok sert bir şekilde karşılık verdiler, hatta kavgaya gitti. Dolayısıyla, kim burada haklı ya da haksızdan ziyade genel anlamda baktığınızda Rodrigues'in takım kaptanına daha saygılı olması gerekiyordu. Oyuncunun niyeti de çok önemli. Evet yetenekli oyuncu ama her zaman söylüyorum, bizler teknik adamlar, oyuncular gelip geçici asıl olan camialardır" ifadelerini kullandı.

"Böylesi maçlar tecrübeli oyuncular için daha da önemli hale geldiğinden yabancı oyuncu tercihinde bulundum"

Böylesi maçlarda tecrübeli oyuncuların önemli hale geldiğini bu yüzden yabancı oyuncu tercihinde bulunduğunu ifade eden Üzülmez, "Oyuncuların performansına bakarak tercihte bulunuyoruz. Buradaki Türk oyuncular, İlhan oyuna girdi, Atilla girdi. Sezon başından itibaren tecrübeli oyuncuları bu maçta kullanmaya çalıştım. Takımın bugünkü 11'ine baktığımızda evet yabancı, ama yüzde 70-80'e yakını 2-3 senedir bu kadro içinde bulunan oyuncular. Dolayısıyla böylesi maçlar tecrübeli oyuncular için daha da önemli hale geldiğinden yabancı oyuncu tercihinde bulundum. Ama Türk oyunculara tabii ki destek vereceğiz. Çalışan, inanan, takımı öne taşıyacak, kalitesini taşıyacak kim olursa olsun, yerli ya da yabancı yaşlı ya da genç benim için fark etmez kimin performansı iyiyse, kim sonuna kadar çalışıyorsa, kim Ankaragücü formasını ileriye taşıyacaksa o görevi alacaktır" şeklinde konuştu.

"Keşke altyapılarımıza daha fazla eğilsek"

Yabancı kontenjanıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Bunu çok konuştuk. Artı kelimesi nedir? Artı eksi, kelimelerine anlam veremiyorum. Bugün ben 2 tane oyuncumu kadro dışı bıraktım. Oyuncumla kontratım var, oyuncu para almasına rağmen, kontratımız olmasına rağmen oyuncudan faydalanamıyorsunuz. Ben bu yaklaşımın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Türk oyunculara sonuna kadar varım. Yetenekli, istekli, sonuna kadar hedefi olan Türk oyuncularla ilgili keşke altyapılarımıza daha fazla eğilsek."

Türkiye'de sonuca, başarıya endeksli oyun oynadıklarını anlatan Üzülmez, "Genç oyuncular belki de tarihe baktığınıza zaman, Merih, Çağlar, Cengiz en çok yabancının olduğu dönem yurt dışına gitti. Ben yabancı sorunu olduğunu düşünmüyorum. Federasyon böyle bir karar vermiştir, saygı duyacağız. Şunu da belirtmek lazım; böyle kısıtlandığı zaman x bir Türk oyuncunun değerli 500 bin Euro ise, otomatikman 3 milyon Euro'ya çıkıyor. Çünkü, talep ediliyor, 4-5 takım talip oluyor. Bunu başkanlar, kulüpler oturup konuşacaklarsa yabancı kısıtlaması olsun. Ama 8 kişi sahada, 4 kişi kulübede, 2 kişi evinde. O sporcu niye evinde oturuyor?" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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