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İbrahim Üzülmez: Adana Demirspor maçında sabırlı olmamız gerekiyor

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adana Demirspor maçının zor geçeceğini belirten Üzülmez, "Devre arası transfer döneminde eksik mevkilere çok doğru oyuncular aldılar. Kaliteli futbolcuları var. Bu maçta sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

13.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:19

Teknik Direktörü , Türkiye Yazarları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. maçının zor geçeceğini belirten Üzülmez, "Devre arası transfer döneminde eksik mevkilere çok doğru oyuncular aldılar. Kaliteli futbolcuları var. Bu maçta sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dugout

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