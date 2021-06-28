İbrahim Usta: "Trabzonspor'da başkanlık gibi bir düşüncem yok"
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İbrahim Usta: "Trabzonspor'da başkanlık gibi bir düşüncem yok"

İbrahim Usta: 'Trabzonspor'da başkanlık gibi bir düşüncem yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Vekili İbrahim Usta, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Vekili İbrahim Usta, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Usta, kongre sürecinde Trabzonspor başkan adaylığı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Usta, sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor'un kongre sürecinde bir başkanlık düşüncesi olmadığını belirten Usta, "Trabzonspor'un şu anda bir başkanı ve yönetim kurulu var. Transfer sezonunu yaşıyoruz. Herhangi bir kongre sürecinden değil. İbrahim Usta olarak kongre sürecinde başkanlık şeklinde bir düşüncem yok. Her zaman Trabzonspor'un yanındayız. Her Trabzonlu gibi ben de başarılı olmasını canı gönülden istiyorum" dedi.

"Geçtiğimiz dönem normalde TFF yönetiminde olmam gerekiyordu" diyen Usta, "Son gün ne olduysa yönetim salonunda oldu. Onun da nereden kaynaklandığını biliyorum. Trabzonspor ile alakalı değil. Daha önce şike süreciyle ilgili vermiş olduğum bir açıklama ile alakalı. İleride nasip olurda fırsta olursa, Trabzonlu olarak bu işin içerisinde olmak isterim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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