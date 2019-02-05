İbrahim Ulusoy: Avcılar'ı Marka Yapacağız

– AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı manifestonun Avcılar'ı tarif ettiğini söylerek "Avcılar'ı vatandaşla birlikte yönetip marka haline getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladığına dikkat çeken AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların nüfus oranının yüzde 80'i aştığını, yakın gelecekte bu oranın daha da artacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı manifestonun Avcılar için kılavuz niteliğinde olduğunu söyleyen Ulusoy, gerçekleştirmeyi hayal ettikleri projeleri halkla birlikte yapacaklarını ifade etti.

"AVCILAR'IN ALTYAPI SORUNLARI OLMAYACAK"

Avcılar'da herkesi kapsayan, adalet ve fayda odaklı bir hizmet anlayışı inşa edeceklerini söyleyen Ulusoy, "Avcılar'da vatandaşın hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe zaman ve kaynak ayırmayacağız. Çünkü planlama olmadan hiçbir şey yapılamayacağını biliyoruz. Avcılar'ın asla temel altyapı sorunları olmayacak. Tüm konuları tek tek ve en ince ayrıntısına kadar planlayacağız" dedi.

"İMAR PROBLEMLERİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Kentsel dönüşüme de dikkat çeken Belediye Başkan Adayı Ulusoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmar problemlerinin önüne geçeceğiz. Avcılar'ı süratle deprem riskinden arındıracağız. Alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip uygulamalar yerine bölge ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Avcılar'ın tarihi yapısını bozmadan gerekli çalışmaları yaparak gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakacağız. Bugünün ihtiyacına cevap verip Avcılar'ı maküs talihinden kurtaracağız. Avcılar bir marka olacak." - İstanbul

Kaynak: DHA