İbrahim Ulusoy: Avcılar'da Engelliler ve Aileleri İçin Sosyal Tesis Açacağız

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar'daki 10 mahalleyi tek tek gezdiklerini ve herkesle temas içinde olduklarını söyledi. Fiziksel ve zihinsel engelli vatandaşlar için Avcılar'da sosyal tesis açacaklarını açıklayan Ulusoy, engelli vatandaşlar için kaldırım düzeninden sosyal tesis ve bakıma kadar geniş çaplı bir eylem planını hayata geçireceklerini belirtti.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, tüm Avcılar'ı kapsayan geniş çaplı bir planlama yaptıklarını dile getirerek, "Avcılar'da kaldırımlar araçlar ile dolu. Engelli kardeşlerimiz bu yüzden zorluk yaşıyor. Engelli vatandaşlarımız ile ilgili çok harika bir projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Fiziksel ve zihinsel engelli kardeşlerimiz için Avcılar'da sosyal tesis açacağız. Bu projeyi bir hafta ila 10 gün içerisinde gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki engelli kardeşlerimiz ve aileleri çok mutlu olacak. Bu sosyal tesis sadece engelli kardeşlerimize değil, akrabalarına da açık olacak" dedi.

"HER MAHALLEYE ÖZGÜ PROJELERİMİZLE GELİYORUZ"

Ambarlı, Cihangir, Denizköşkler, Firuzköy Mahallesi, Gümüşpala, Merkez, Mustafa Kemalpaşa, Tahtakale ve Yeşilkent Mahallesi'ni adım adım, aile aile gezip yapılacaklar listesi için not aldıklarını aktaran Ulusoy, "60'a yakın projemiz var. Her mahallede farklı projeler yapacağız. Her mahalleyi vatandaşlarımızla birlikte kalkındıracağız. Her projenin özünde insan var. İnsana dokunmayan, faydası olmayan hiçbir proje için bütçe ayırmayacağız" diye konuştu.

VATANDAŞLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Mahalle gezisinden sonra karşılaştığı engelli bir vatandaşla sohbet edip söylediklerini tek tek not alan Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Engelli kardeşimin notlarını aldım. Bu notları tek tek ve büyük bir özenle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Sohbet sonrasında engelli vatandaşın söylediği şarkıya eşlik eden Ulusoy, herkesin hizmeti hak ettiğini, mutluluğu paylaşarak çoğaltacaklarını ifade etti.

"MEVCUT YÖNETİM BİZİM HAYALLERİMİZE DAHİ ULAŞAMIYOR"

Parti ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Ulusoy, "Ben bürokrat adamım. Halkım için çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Avcılar'ımız maalesef şu anda bitkisel hayatta. Çok acı ama Avcılar makinaya bağlı. Bir şok tedavisine ihtiyacı var. Avcılar artık makus talihinden kurtulacak. Biz gönülleri imar edeceğiz. Avcılar halkına söz veriyorum, her zaman yanınızdayım ve hizmete amadeyim" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA