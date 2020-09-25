İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum

Şanlıurfa'da yerel bir kanalın kurucusu olan İbrahim Toru, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 24 Eylül günü hayatını kaybetti. İbrahim Toru kaç yaşındaydı?