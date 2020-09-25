İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum
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İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum

25.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:24
İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum

Şanlıurfa'da yerel bir kanalın kurucusu olan İbrahim Toru, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede 24 Eylül günü hayatını kaybetti. İbrahim Toru kaç yaşındaydı?

İbrahim Toru, AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmuştu. Ticaretle ilgilenen Toru, Kanal Urfa adlı yerel platformun da kurucusudur. İbrahim Toru öldü mü sorusu araştırılıyor. İbrahi Toru nereli? İbrahim Toru son durum ne?

İBRAHİM TORU KİMDİR?

Toru,1976 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan İbrahim Toru aynı zamanda Şanlıurfa'dan ulusal yayın yapan Kanal Urfa'nın kurucusudur. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor, 3 dönem AK Parti İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı.

İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Şanlıurfa Bölgesi,11'nci sıradan millet vekili adayıdır. Birçok sivil toplum kuruluşunda üyeliği bulunan İbrahim Toru iyi derecede Arapça biliyor. Toru, 24 Eylül 2020 tarihinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru nereli, neden öldü? İbrahim Toru son durum

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