İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci'ye: Ne beter oyuncuymuşsun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci'ye: Ne beter oyuncuymuşsun

İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci'ye: Ne beter oyuncuymuşsun
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, İbrahim Tatlıses'in dikkatini çekti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, İbrahim Tatlıses'in dikkatini çekti.

Tatlıses, oyuncunun dizideki performansına olan hayranlığını sosyal medya hesabında dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, Yeninci hakkında şöyle yazdı: "Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim. Maşallah, alkışlıyorum."

Kaynak: Hürriyet

İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci hayranı çıktı
İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci hayranı çıktı
Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar
Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar
İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı
İbrahim Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ömer Halisdemir Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Buse Varol Düm Tek Tek Prens Harry
Spor Eda Erdem Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İbrahim Tatlıses'ten Selin Yeninci'ye: Ne beter oyuncuymuşsun - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 10:50:30. #1.15#

title