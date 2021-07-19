İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı
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İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı

İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Magazin

ŞARKICI İbrahim Tatlıses, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.

ŞARKICI İbrahim Tatlıses, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk Kızılay'a kurban bağışında bulundu.

Televizyon programı nedeniyle yoğun sezon geçiren İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yorgunluk atıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla Tatlıses, yine bağışını Kızılay'a gerçekleştirdi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 5 küçükbaş kurbanlık bağışında bulundu. İbrahim Tatlıses, "Kızılay'la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek" dedi.İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ise "Müzik dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses'e yaptığı bağışlar nedeniyle ve her zaman Kızılay'ın yanında olduğunu için teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.


İbrahim Tatlıses'ten Kızılay'a kurban bağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen

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