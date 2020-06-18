İbrahim Tatlıses'ten flaş hamle! İbrahim Tatlıses, 1994 yılında büyük emeklerle kurduğu Radyo Tatlıses'i 2005 yılında Sadettin Saran'a devretmişti. Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Ünlü türkücü, radyo kanalına yeniden kavuştu

Son yıllarda maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda bir gayrimenkulünü satarak, buradan gelen paranın bir kısmı ile radyo kanalını açtığı öğrenildi.& ;

Şubat ayında tekrardan radyo frekansını satın alarak ekip kuran İbrahim Tatlıses, "Türkiye'nin en tatlı radyosu" sloganıyla dinleyicilerine yeniden 'merhaba' dedi.



