İbrahim Tatlıses'ten estetik haberlerine sert yanıt
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İbrahim Tatlıses'ten estetik haberlerine sert yanıt

20.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:19
İbrahim Tatlıses'ten estetik haberlerine sert yanıt

Uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşkınlık yarattı.

Uğradığı silahlı saldırı nedeniyle uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşkınlık yarattı. İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddialara ortaya atıldı.

SİZİN İBO'NUZ DEĞİŞMEZ!

Ünlü sanatçı estetik haberlerine sert çıktı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatlıses, değişen görüntüsünü böyle açıkladı:  

Ne botoks ne saç ektirme...Hepsi uydurma...Ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum.

Merak etmeyin İbo sizin bildiğiniz İbo'nuz değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur.

Kaynak: Hürriyet

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