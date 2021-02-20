İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiası
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İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiası

20.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:26
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiası

Saçlarındaki değişimle İbo Show'un yeni bölüm fragmanının en çok konuşulan olayı olan İbrahim Tatlıses'in saç ektirdiği hatta yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddia edilmişti. Yeni imajı hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Tatlıses, "Ben neysem oyum, sadece boya saçımda fazla kaldı" dedi.

Yıllar sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses, her cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İbo Show'un bu akşam ekrana gelecek olan 14. yeni bölüm fragmanında Tatlıses'in yeni saç tarzı dikkat çekmişti. Tatlıses'in yeni tarzı için 100 bin TL'lik harcama yaptığı iddia edilmişti.

''HEPSİ UYDURMA''

Yeni saçlarıyla dillere düşen usta sanatçı, Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak "Ne botoks ne saç ektirme hepsi uydurma ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum merak etmeyin. İbo sizi İbo'nuz değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullandı.

Doğruluk Kontrolü
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiası
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Saçlarındaki değişimle İbo Show'un yeni bölüm fragmanının en çok konuşulan olayı olan İbrahim Tatlıses'in saç ektirdiği hatta yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddia edilmişti.

Yeni imajı hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Tatlıses, "Ne botoks ne saç ektirme hepsi uydurma" dedi.

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