İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
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İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

22.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:27
İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses ile isminin gündeme gelmesinin ardından magazin takipçilerinin araştırdığı isim olmaya başladı.

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses ile isminin gündeme gelmesinin ardından magazin takipçilerinin araştırdığı isim olmaya başladı. Gülçin Karakaya kaç yaşında ve nereli soruları ile genç kadın hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok magazin takipçisi, arama motorlarına sarıldı. Peki, Gülçin Karakaya kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi olarak lanse edilmesinin ardından merak edilen isim oldu.

İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi. 

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

Ünlü şarkıcının üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak ediliyor.

Kaynak: Hürriyet

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