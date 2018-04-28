İbrahim Tatlıses'in "Oğlum İdo Üşüyordu!" Ajitasyonu Sosyal Medyada Tepkilere Yol Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Mitingi'nde büyük bir jeste imza atıp partisinden milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti.

Sahneye çıkan İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri ise sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"OĞLUM İDO ÜŞÜYORDU"

Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anısını anlattı. Tatlıses, yıllar önce evlerinde doğalgaz olmadığı için oğlu İdo'nun üşüdüğünü Erdoğan'ın ise evlerine doğalgaz bağlattığını anlattı.

"SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU"

Hemen herkes tarafından bilinen variyetine rağmen Tatlıses'in "Oğlum İdo üşüyordu." ajitasyonu sosyal medyada alaycı yorumlarla eleştiri konusu oldu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: