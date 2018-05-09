İbrahim Tatlıses'in Oğlu İdo Tatlıses'in "Tamam" Paylaşımı Kafa Karıştırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğunu "Tamam tamam" notuyla paylaşması büyük yankı uyandırdı.

İDO TATLISES KAFA KARIŞTIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından sosyal medyada başlatılan 'T A M A M' akımının yankıları sürerken, İdo Tatlıses'in paylaşımı kafa karıştırdı.

VİDEOYU "TAMAM TAMAM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir araba yolculuğu sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından "Tamam tamam" notuyla paylaşan İdo'nun bunu bilerek mi, yoksa bilmeyerek mi yaptığı bilinmiyor.

"DOĞALGAZ" ANISI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, anlattığı "Doğalgaz" anısı ile gündeme gelmiş ve bazı kesimler tarafından sert dille eleştirilmişti.

İDO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İdo Tatlıses, büyük yankı uyandıran paylaşımıyla ilgili "Benim siyaset yapmak gibi bir amacım yok. Paylaştığım şarkı başka başka yerlere çekilmiş" şeklinde bir açıklama yaptı.