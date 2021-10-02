İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses'in çocukları!

Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Peki, İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları neler? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İdo Tatlıses, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.

İBRAHİM TATLISES ŞARKILARI

"Kara Kız" ile "Beni Yakma Gel Sevdiğim" adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartalbey İlkokulu'ndan almıştır.[2] 1978 yılında Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. 1987'de İdobay Müzik'i kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009 da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan "Şemmame" adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır.[12] 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı.

İBRAHİM TATLISES FİLMLERİ

Sabuha

Ayağında Kundura

Toprağın Oğlu Kara Yazma İbo

Kara Çadırın Kızı İbrahim

Fadile

Ayrılık Kolay Değil

Çile

Seni Yakacaklar

Yaşamak Bu Değil

Tövbe Mehmet

Yalan Yusuf

Alişan Alişan

Nasıl İsyan Etmem Hasan

1983 Yorgun İbrahim

Günah Yaşar

FutboliyeKonuk Oyuncu

1984 Sevdalandım

Ayşem İbrahim

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Sevmek Hasan

Yalnızım Ferhat

Gülümse Biraz

Yıkılmışım Ben Yusuf

Sarhoş İbrahim

Allah Allah

Gülüm Benim Hıdır

Dertli Dertli

Aşıksın İbrahim

Hülya İbrahim Tatlıses

Bir Kulum İşte

Kara Zindan

Ben İnsan Değil Miyim

Ceylan

Fosforlu Şahin

Aşık Oldum

Tetikçi Kemal Kemal, Yılmaz

Fırat

Bulamadım

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