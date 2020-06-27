İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı, tatile Bodrum'da devam edecek
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı, tatile Bodrum'da devam edecek

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ve arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve kızı, tatile Bodrum'da devam edecek
27.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:12

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ve arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Neşeli olduğu gözlenen Yıldız, tatiline Bodrum'da devam edeceğini söyledi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ile Çeşme'de 1 aylık tatillerinin ardından Bodrum'a gitmek için hazırlıklarına başladı. Yıldız, kızı Elif Ada ve arkadaşları ile Alaçatı'da yemek yerken görüntülendi. Saat 24.00'te mekandan ayrılan Yıldız ve beraberindekilerin oldukça neşeli oldukları gözlendi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Yıldız, mekandan çıkar çıkmaz hemen maskesini takarken, "Bunu da belirtelim lütfen" dedi. Sokakta yürürken seyyar satıcının gül hediyesini kibarca reddeden Ayşegül Yıldız, "Benim yerime başkasına hediye et. Ben kırılmam" diye konuştu. Seyyar satıcı da gül yapraklarını Yıldız'ın başında attı.  Çeşme'de 1 aydır kızıyla tatilde olduğunu söyleyen Ayşegül Yıldız, "Salı günü Bodrum'a geçeceğiz. İbrahim beyin yanına değil ama orada görüşeceğiz. Kendisi buraya geldi zaten görüştük" dedi.

İşlerine devam ettiğini belirten Yıldız, İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulara, "İbrahim Bey iyi. Yeni projelerle geliyor ama söyleyemem bana düşmez" yanıtını verdi.


Kaynak: DHA

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