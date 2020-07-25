İbrahim Tatlıses'i meşhur eden türküye konu olan tahta darabalar İbrahim Tatlıses'i meşhur eden türküye konu olan tahta darabalar İbrahim Tatlıses'in söylediği Zelo türküsüne konu olan Kilis'in tarihi evlerindeki pencerelerin tahta darabaları(kepenk) bir asırdır kentin tarihi dokusuna da güzellik katıyor.

İbrahim Tatlıses'i meşhur eden türküye konu olan tahta darabalar

KİLİS - İbrahim Tatlıses'in söylediği Zelo türküsüne konu olan Kilis'in tarihi evlerindeki pencerelerin tahta darabaları(kepenk) bir asırdır kentin tarihi dokusuna da güzellik katıyor.

Geçmişi yüz yıllara dayanan Kilis'te, taş yapı ile yapılan tarihi evlerin pencerelerine tahta dan darabaların olması kente gelen yabancıların dikkatini çekiyor. Bir dönemler pencerelerden temiz hava girmesi ve güneş ışınlarının azaltılması amacıyla kullanılan perde görevini gören tahta darabalar, aynı zamanda hırsızlık olaylarına karşı da önlem amaçlı yapılıyordu. Günümüzde kimsenin kullanmadığı darabalar, Kilis'te boşaltılan ve az sayıda bulunan tarihi binalarda yıllara meydan okuyor.

Restore edilmesini istiyorlar

Darabalı evlerin saysının her geçen gün azaldığını belirten bölge halkı, kalan mevcut evlerin de restore edilerek, turizme açılmasını istiyorlar. Kilis'in en eski mahallelerinden biri olan Nurettin Mahallesi Muhtara Murat Ateşalioğlu, Kilis'te darabalı (Cumbalı) olarak bilinen tarihi evlerin bir çok çok özelliğinun de bulunduğunu belirterek, "Şimdiki ustalar bu darabaları yapamazlar. Eve güneş gelmesini önlüyor, perde görevini görüyor. Evin içerisi görünmüyor.Bu evlerin korunmasını istiyoruz. Ecdadımız bunları yaparken özveride bulunmuşlar. Şuanda yapacak usta göremiyorum. Bu evlerin restore edilerek günümüze uyarlanması gerekiyor. Mahallesiz Kilis'in en eski mahallesi çevre ve Şehircilik Bakanımız geçen hafta buralarda incelemelerde bulundu" dedi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 1970'li yıllarda Kilis'teki gece kulüplerinde şarkı söylediği dönemlerde Kilis ve yöresine özgü olan "Evlerinin önü tahta daraba" türküsünü söyleyerek ününe ün katmıştı.

Kaynak: İHA