İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya ile evlendi
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İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya ile evlendi

İbrahim Tatlıses Gülçin Karakaya ile evlendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İbrahim Tatlıses, Star TV'de ekrana gelen 'İbo Show' programında evlendiğini açıkladı. Beşinci kez nikah masasına oturan sanatçının, eşi Gülçin Karakaya kısa sürede merak konusu oldu. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Programda İbrahim Tatlıses bir sürprize imza atıp beşinci kez evlilik yaptığını açıkladı.

Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini söyledi. Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

26 yaşında olan Gülçin Karakaya ile 69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 1.5 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Tatlıses'i, Gülçin Karakaya ile eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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