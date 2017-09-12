İbrahim Tatlıses, "Dayanamadım Koydum" Diyerek Paylaştığı Videoyu Sildi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 'İbo Show' programına ait bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Tatlıses, yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra hesabından sildi.

ÖZÜR DİLEYİP PAYLAŞTI

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından geçmişe ait bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Ünlü türkücü paylaştığı bu videonun altında ise videoda dans eden kadından özür diledi.

"İNŞALLAH YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAMIŞIMDIR"

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştığı videonun altına, "Bu hanımefendiden özür diliyorum; şimdi belki evlenmiştir, çoluk çocuğa karışmıştır. Tablo o kadar hoşuma gitti ki; o kadar doğal, o kadar keyifli ki; dayanamadım koydum. İnşALLAH yanlış bir şey yapmamışımdır, yoksa çok üzülürüm. Sabah sabah bana iyi geldi" notunu yazdı.

HESABINDAN SİLDİ

İbrahim Tatlıses'in yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra hesabından silmesi dikkat çekti.