Tatlıses'in, AK Parti Aday Listesindeki Sırasını Beğenmediği İçin Aday Olmadığı Ortaya Çıktı
AK Parti İzmir'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses'e, aday listesinde 7. sıranın verildiği, Tatlıses'in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı ortaya çıktı.
AK Parti İzmir'den milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e aday listesinde 7. sıranın verildiği, ancak üst sıralarda olmaması sebebiyle Tatlıses'in bunu reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenildi.
AK PARTİ İZMİR'DEN ADAY ADAYI OLDU
24 Haziran'da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir'den aday adayı oldu
İBRAHİM TATLISES 7. SIRAYI İSTEMEDİ
İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses'e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses'in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi. Daha önce memleketi Şanlıurfa'dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir'den denemişti.
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KENDİ MEMLEKETİN URFA HALKI SENİ SEÇMEDİ LAİK VE ATATÜRKÇİ İZMİR SENİ SEÇERMİ YÜRÜDE ENSE TRAŞINI GÖRELİM. CANIM İZMİR SİZİ SEVİYORUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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İbo efendi Tayyip; Abdullah Gül, A.Latif Şener Burhan Kuzu vb. koca çınarlara dirsek çevirdi.Sen bir megri bir yaylalar yalakalığı ile mi aday olacan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yalakalik tutmadiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bakti urfa hoş değil izmiri dolanda gel ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İdo çok üşüyordu mevzuu işe yaramamış anlaşılan...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır