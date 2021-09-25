İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu - Haberler
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İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra 3 gün üst üste sahne alacağı Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserlerinin 2'inci gününde bir kez daha sevenleriyle buluştu.

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra 3 gün üst üste sahne alacağı Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserlerinin 2'inci gününde bir kez daha sevenleriyle buluştu.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen muhteşem geceye tezahüratlar eşliğinde başlayan Tatlıses, "Hepiniz hoş geldiniz. 12 senenin acısını bu konserde çıkaracağız. Özlediğimiz şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz." diyerek seyircisini selamladı.

Konser öncesi Kuruçeşme'yi dolduran binlerce Tatlıses hayranı yine kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. İmparatorun misafirleri arasında İran, Irak, Almanya ve Fransa'dan gelen müzikseverler de vardı.

"Sabuha", "Pala Remzi", "Yalnızım Dostlarım",  "Hülya" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi. Dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses'e Kuruçeşme korosu da hep bir ağızdan eşlik etti.

ORYANTAL DİDEM'DEN DANS ŞOV!

Konserin ikinci yarısında 'Mavi Mavi' şarkısında sahneye oryantal Didem çıktı. Tatlıses'e sürpriz yapan Didem, dans performansı ile izleyen herkesi kendine hayran bıraktı.

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE İKİ KEZ BİS YAPTI!

Finali "Bir Beyaz Mendil", "Aşıksın", "Söylim Mi", "Gülüm Benim" şarkılarıyla yapan İbrahim Tatlıses, tüm Kuruçeşme'yi coşturdu. Tatlıses konser sonunda yoğun istek üzerine iki kez bis yaptı.


İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu

İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu

İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu

İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu

İbrahim Tatlıses, 2'nci kez sevenleriyle buluştu

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