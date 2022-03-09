İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra Antalya'da konser verecek - Haberler

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İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra Antalya'da konser verecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra Antalya'da konser verecek

Türk müziği sanatçısı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra Antalya'da hayranlarıyla buluşacak.

ANTALYA (İHA) - Türk müziği sanatçısı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra Antalya'da hayranlarıyla buluşacak.

Yaşadığı talihsiz olaydan dolayı uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden sahnelere dönen 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra Antalya'da ilk konserine çıkacak. Konser 27 Mart'ta Expo Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Kent organizasyon yetkilisi Aziz Aslan, tekrar sahnelere dönen İbrahim Tatlıses'in konserine büyük talep olduğunu belirterek, "Ayrıca konserin mart dönemi ve Nevruz Bayramı'na rastlaması nedeniyle İranlı turistler şimdiden konsere büyük ilgi gösterdi" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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