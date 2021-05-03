İbrahim Tatlıses'ten şok eden Gülçin Karakaya açıklaması!

İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya (26) ile canlı yayında evlendiğini açıklamıştı. İşin aslı bambaşka çıktı. İşte detaylar...

'İbo Show'un cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde; İbrahim Tatlıses'ten (69) sürpriz bir itiraf geldi.

Ünlü sanatçı daha önce 'asistanım' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya (26) ile evlendiğini açıkladı.

"RESMİ NİKAH YOK"

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Kendisinden 43 yaş küçük Karakaya ile resmi olarak nikah masasına oturmadıklarını belirten Tatlıses, "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasıyla kafaları karıştırdı.

Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'la resmi olarak nikah masasına oturan Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses'in (69) iki yıldır birlikte olduğu Gülçin Karakaya (26) ünlü sanatçıdan 43 yaş küçük.

Kaynak: Snob Magazin