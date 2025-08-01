Rezan Epözdemir ise yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Osimhen transferine karar vermesi halinde kendisinin katkıya hazır olduğunu ve "Yeter ki bu transfer gerçekleşsin, ben 2,5 milyon euroyu ödemeye hazırım" ifadelerini kullandı. Peki, İbrahim Seten, Osimhen'e 2,5 milyon eruo vereceğim dedi mi?

İKİ BUÇUK MİLYONU BEN VERİRİM

İbrahim Seten, Rezan Epözdemir'in "2,5 milyon euro vermeye hazırım" sözlerine karşılık olarak, Osimhen transferi için "2,5u sen veriyorsan 2,5 da ben veriyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

SEN 2 MİLYON BEN 2,5

Seten, Epözdemir'in bu çıkışına destek verirken, "2,5'u sen veriyorsan 2,5 da ben veriyorum" diyerek transferin gerçekleşmesini istediğini belirtti.

YETER Kİ OSIMHEN ALINSIN

Rezan Epözdemir ise yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Osimhen transferine karar vermesi halinde kendisinin katkıya hazır olduğunu ve "Yeter ki bu transfer gerçekleşsin, ben 2,5 milyon euroyu ödemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

İşte o diyalog:

Rezan Epözdemir: "Galatasaray Victor Osimhen'i alırsa ben şahsım adına 2.500.000 € vereceğim."

İbrahim Seten: "2,5'u sen veriyorsan 2,5 da ben veriyorum."