İbrahim Seten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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İbrahim Seten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

23.02.2021 15:18 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:23
İbrahim Seten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Demirören Medya Grubuna bağlı şirketlerde 8 yıl çalışan İbrahim Seten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İbrahim Seten hayatı ve biyografisi nedir?

Demirören Medya Grubuna bağlı şirketlerde 8 yıl çalışan İbrahim Seten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İbrahim Seten hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

İBRAHİM SETEN KİMDİR?

Demirören Medya Grubuna bağlı şirketlerde 8 yıl çalışan İbrahim Seten, buradaki görevini geçen yıl sonlandırmıştı. Son olarak Vatan Gazetesi Spor Müdürü olarak çalışmalar yürüttü.Demirören Medya'ya girmeden önce Sabah Gazetesi'nde spor müdürlüğü yapan Seten, görevini Altan Tanrıkulu'na devretti.

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