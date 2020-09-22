İbrahim Seten kimdir? İbrahim Seten nereli, kaç yaşında? İbrahim Seten, Rıdvan Dilmen'e ne dedi?
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İbrahim Seten kimdir? İbrahim Seten nereli, kaç yaşında? İbrahim Seten, Rıdvan Dilmen'e ne dedi?

İbrahim Seten, Rıdvan Dilmen'in NTV'de yaptığı açıklamalar sonrası gündeme geldi. Demirören Medya'da bir süre görev alan Seten, Dilmen'in açıklamaları sonrası Twitter'dan yanıt verdi. İbrahim Seten, Rıdvan Dilmen olayı nedir?

İbrahim Seten kimdir? İbrahim Seten nereli, kaç yaşında? İbrahim Seten, Rıdvan Dilmen'e ne dedi?
22.09.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:27

İbrahim Seten, Twitter'dan Rıdvan Dilmen'e ''şeytan'' göndermeli bir paylaşım yapmış ve ardından Dilmen, dava açacağını belirtmişti. İkili TV ekranlarından ve sosyal medyandan birbirleri hakkında açıklamalar yapmayı sürdürdü. İşte İbrahim Seten hayatı...

İBRAHİM SETEN KİMDİR?

Demirören Medya Grubuna bağlı şirketlerde 8 yıl çalışan İbrahim Seten, buradaki görevini geçen yıl sonlandırmıştı. Son olarak Vatan Gazetesi Spor Müdürü olarak çalışmalar yürüttü.Demirören Medya'ya girmeden önce Sabah Gazetesi'nde spor müdürlüğü yapan Seten, görevini Altan Tanrıkulu'na devretti.

İBRAHİM SETEN - RIDVAN DİLMEN OLAYI NEDİR?

Seten, Twitter'dan sezonu Rıdvan Dilmen sezonu olarak tanımlayarak '' rıdvan dilmen sezonu'nda anca' şeytan'ın dediği olur...'' yorumunu yapmıştı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de katıldığı programda, ''Türkiye'nin en büyük gücünü çağır gelsin o zaman. Hadi çağır. Gelmiyorsa. Topla tayfanı defol git bu ülkeden. 2010-11'de tam FETÖ operasyonu yaptılar. Ve terör örgütü lideri için neler söylüyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar. Şimdi bu attığınız tweetleri yazamazsınız. Çünkü Taraf Gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Pirana gibisiniz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Seten kimdir? İbrahim Seten nereli, kaç yaşında? İbrahim Seten, Rıdvan Dilmen'e ne dedi?

Sonrasında İbrahim Seten sosyal medya aracılığı ile; ''Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek... Ama en adisine hemen cevap vereyim...'' şeklinde açıklamada bulunarak darbe girişimi döneminde attığı tweetleri paylaşarak iftiraya uğradığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com

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