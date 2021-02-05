İbrahim Paksoy bulundu mu? Müge Anlı'da aranan İbrahim Paksoy nerede?
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İbrahim Paksoy bulundu mu? Müge Anlı'da aranan İbrahim Paksoy nerede?

05.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:24
İbrahim Paksoy bulundu mu? Müge Anlı'da aranan İbrahim Paksoy nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak İbrahim Paksoy konusu ele alınıyor. İbrahim Paksoy bulundu mu? Müge Anlı'da aranan İbrahim Paksoy nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

İBRAHİM PAKSOY BULUNDU MU?

''Tanıştığımızda boşanmıştm, ailesi beni aramadı'' diyen Sema Mantar, İbrahim Paksoy konusu hakkında canlı yayına katıldı. İzmir'de çalışırken 5 yıl önce kaybolan İbrahim Paksoy nerede?

İzmir Tire'de çalışırken 5 yıl önce kaybolan İbrahim Paksoy hakkında gelişmeler devam ediyor.

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