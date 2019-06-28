İbrahim Öztürk, Altay'da kalıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapan Altay, iç transferde tecrübeli stoperi İbrahim Öztürk'le masaya oturdu. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren kaptan İbrahim'in yeni sezonda da takımda kalmayı istediği ifade edilirken, hem teknik ekibin hem de yönetimin bu talebe sıcak baktığı vurgulandı.

Futbolu Altay'da bırakmayı isteyen 38 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme yapılacağı bildirildi. Kariyerinde daha önce 2006-2008 yılları arasında da oynayıp patlama yaptığı Altay'a 2 sezon önce dönen liglerin en tecrübeli isimlerinden İbrahim, 2017-2018'de İzmir ekibiyle 29 maça çıkıp TFF 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Deneyimli savunmacı geçen sezon 1'inci Lig'de ise 22 karşılaşmada görev alıp, 1 gol attı.



Kaynak: DHA

- İzmir