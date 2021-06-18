İbrahim Özdemir listesi! GS listede hangi isimler var? Galatasaray Başkan adayı İbrahim Özdemir'in yönetim kadrosu listesi ve isimleri!
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'in listesinde kimler var merak edildi. İbrahim Özdemir listesi! İbrahim Özdemir'in listesinde hangi isimler var? İbrahim Özdemir'in yönetim kadrosu listesi ve isimler!
İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Peki listede kimler var?
İBRAHİM ÖZDEMİR LİSTESİ VE İSİMLERİ
Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'in listesi şöyle:
Başkan Adayı: İbrahim Özdemir
Yönetim (Asil): Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş
Yönetim (Yedek): Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras
Denetim Kurulu (Asil): Özgür Soy, İrfan Hüseyin Yıldız, İsmail Özdoyuran
Denetim Kurulu (Yedek): Oktay Yüksel, Erdoğan Ersan, Orkun Kale,
Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Bilen, Turan Yurdakul, Eşref Dikmen, Menderes Osmanağaoğlu, Kemal Naci Ekşi, Nazım Durak, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu
Sicil Kurulu (Yedek): Ekrem Öztürk, Çetin Öner, Işıl Şahin,
Disiplin Kurulu (Asil): Ahmet Şenkal, Ercüment Börekçi, Osman Macit Söylemez, Serhat Özalemder, İsmail Remzi Tözün, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Arzu Tuncer
Disiplin Kurulu (Yedek): Yusuf Ziya Solak, Engin Tuncer, Altan Kavak, İbrahim Yıldız, Durmuş Özdemir
İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII, XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.