İbrahim Kutluay'dan evlilik itirafı!

Tek başına bir şarküteriden alışveriş yapan Kutluay, mekan çıkışı basın mensuplarını karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gazeteciler, 46 yaşına giren eski basketbolcuya jest yaparak doğum günü pastası aldı.

'BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ'

Gazetecilerin pasta jesti sonrası oldukça mutlu olan Kutluay, dilek tutarak pastanın mumlarını üfledi. Kutluay, "Beni çok mutlu ettiniz" diyerek gazetecilere teşekkür etti.

'BÖYLE MUTLUYUZ'

Edvina Sponza ile birlikte olan İbrahim Kutluay, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Böyle mutluyuz" diyerek cevap verdi.





Kaynak: Snob Magazin