İbrahim KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yukarı Alıçlı köyü sakinlerinden Merhum Nazım KÖPRÜLÜ'nün oğlu Necla, Nergiz ve Nejmi KÖPRÜLÜ'nün babaları Adem CANLI ve Murat YAĞIZ'ın kayınpederleri İbrahim KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Nejmi KÖPRÜLÜ: 0532 635 06 89

04 Ekim 2021, Pazartesi

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