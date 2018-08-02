İbrahim Kalın Yaş'ta Alınan Kararları Açıkladı (2)

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kamuoyuna açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinde ifade ettiği gibi toplantının Türkiye'nin kritik sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştirildiğini vurguladı.

"9 GENERAL/AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ"

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük bir özveriyle, profesyonellik ve kahramanlıkla yürüttüğü mücadelenin devamı mahiyetinde terfilerle ilgili kararların alındığını aktaran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantıda, TSK'de görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülmüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla da karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri bir yıl, 383 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 244 olacaktır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tümgeneral Kemal Yeni ve Tümgeneral Sinan Yayla'nın korgeneralliğe, tuğgeneraller Levent Ergün, Mustafa Oğuz ve Ahmet Ercan Çorbacı'nın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini söyledi.

İbrahim Özden Koçer'in tümamiralliğe, Rafet Dalkıran'ın da tümgeneralliğe terfi ettirildiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları kaydetti: "Bu vesileyle bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını, büyük bir özveri ruhuyla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni hayatlarının aileleriyle sağlık ve huzur içinde geçmesini dileriz. YAŞ toplantısının devletimize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve bütün mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

YÜKSEK ASKERİ ŞÜRA ÜYELERİNE AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şüra Toplantısı sonrasında şüra üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir akşam yemeği verdi. - Erdoğan