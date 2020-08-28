İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir
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İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir" dedi.

İbrahim Kalın: Türkiye tam bir kararlılık içerisindedir
28.08.2020 21:56 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:59

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir" dedi. 

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye kara, hava ve denizdeki hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içerisindedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Kimsenin hak ve hukunda gözümüz yok ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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