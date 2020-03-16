İbrahim Kalın: "Koronavirüsle ilgili uyarılara kulak verin ve özenle uygulayın"
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İbrahim Kalın: "Koronavirüsle ilgili uyarılara kulak verin ve özenle uygulayın"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili uyarılara kulak verilmesini ve bunların özenle uygulanmasını istedi.

16.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:06
İbrahim Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili uyarılara kulak verilmesini ve bunların özenle uygulanmasını istedi.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemlerin Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti.

İbrahim Kalın, "Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir. Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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