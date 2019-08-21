21.08.2019 20:39

İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak"

- "Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz"

-"Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA