İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı...
İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" -"Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor.
İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak"
- "Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz"
-"Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.