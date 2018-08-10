İbrahim Kalın: Hiçbir Tehdit, Şantaj, Operasyon Türkiye'nin İradesini Yıldıramaz

İbrahim Kalın: Hiçbir Tehdit, Şantaj, Operasyon Türkiye'nin İradesini Yıldıramaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar.

İbrahim Kalın: Hiçbir Tehdit, Şantaj, Operasyon Türkiye'nin İradesini Yıldıramaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dövizdeki artışa ilişkin, Twıtter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

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