İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda...

İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda...

İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak" -"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir.

21.08.2019 20:28
İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"

-"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir. Gözlem noktaları bulundukları yerlerde faaliyet göstermeye devam edecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın:
Kaynak: İHA
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