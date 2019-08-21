İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda...
İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak" -"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir.
İbrahim Kalın: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak"
-"9. gözlem noktasının kapatılması veya başka yere taşınması kesinlikle söz konusu değildir. Gözlem noktaları bulundukları yerlerde faaliyet göstermeye devam edecektir"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.