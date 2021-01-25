İbrahim Kalın'dan Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerine ilişkin paylaşım
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İbrahim Kalın'dan Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerine ilişkin paylaşım

25.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:31
İbrahim Kalın'dan Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleştirilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. İbrahim Kalın, paylaşımında, "Türkiye ile Yunanistan arasında dört buçuk yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" dedi.

(İHA)

İbrahim Kalın'dan Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerine ilişkin paylaşım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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