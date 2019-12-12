İbrahim Kalın'dan yaptırım tasarısı açıklaması: Trump'ın bir noktadan sonra eli kolu bağlı

12.12.2019 08:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:31

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya asker gönderilmesi konusuyla ilgili, "Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar." dedi.



Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kabul etmesiyle ilgili olarak "Trump bu yasadan rahatsız, bunun uygulanmasını istemiyor ama tabii kongreden geçmiş bir yasa olduğu için de bir noktadan sonra onun da eli kolu bağlı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle