İbrahim Kalın'dan, 'müjde' paylaşımı
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
21.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:13
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdağan'ın tarihi açıklamayı yapmasına 2 saat kala Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kalın, 'Müjdeye 2 saat kala' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.
Kaynak: DHA