İbrahim Kalın, "Erdoğan'ı Tebrik Etmiyorum" Diyen ABD'li Temsilciye Sert Çıktı: Çeneni Kapat
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan'ı tebrik etmiyorum" diyen ABD temsilcisine sert çıktı. Kalın,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan'ı tebrik etmiyorum" diyen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'e, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat" diye tepki gösterdi.
"ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİYORUM"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Schiff'in skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Schiff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması üzerine Twitter'dan, 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' paylaşımında bulundu.
"ERDOĞAN'IN TEBRİKLERİNİZE İHTİYACI YOK. ÇENENİ KAPAT"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat.
Adam Schiff, ABD Temsilciler Meclisi'ne "Ermeni soykırımı" tasarıları sunan üye olarak biliniyor.