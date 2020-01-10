İbrahim Kalın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:16

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgiye erişim ve haber alma ihtiyacımızı karşılayarak demokrasimizi kuvvetlendiren ve mesleğini sorumlulukla, fedakarca ve onurla icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA