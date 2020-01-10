İbrahim Kalın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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İbrahim Kalın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:16
İbrahim Kalın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'nü kutladı.

Kalın, hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilgiye erişim ve alma ihtiyacımızı karşılayarak demokrasimizi kuvvetlendiren ve mesleğini sorumlulukla, fedakarca ve onurla icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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