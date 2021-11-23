İbrahim Kalın, Çorum'da gençlerle buluştu

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'a gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı, Çorumlu Obası Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gençlerle bir araya geldi. İbrahim Kalın, 'Barbar, Modern, Medeni: Çağın Anlamı Üzerine Düşünmek' konulu söyleşi gerçekleştirdi, daha sonra 'Barbar-Modern Medeni' adlı kitabı hakkında bilgi verdi. Kalın, konferansın sonunda gençlerin sorularını da cevaplandırdı.

Kalın daha sonra çadırları gezerek, Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yaptığı el sanatlarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.